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«Оценка давалась в том числе и с учётом мнения наших граждан». Иван Кубраков вручил погоны высшего офицерского состава

02 июля 2021 16:30
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Новости Беларуси. Госнаграды и новые погоны получили отличившиеся сотрудники МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Оценка давалась в том числе и с учётом мнения наших граждан». Иван Кубраков вручил погоны высшего офицерского состава-1

Офицерский церемониал прошел на плацу знаменитой части милицейского спецназа. Лучшим сотрудникам МВД, ОМОН, СОБР, спецподразделения «Алмаз» и военнослужащим внутренних войск награды вручил министр внутренних дел. Семь человек получили погоны полковника.

Церемонии награждения милиционеров прошли во всех регионах Беларуси.

«Оценка давалась в том числе и с учётом мнения наших граждан». Иван Кубраков вручил погоны высшего офицерского состава-4

Татьяна Щербо, начальник кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета Академии МВД:
Это был очень долгий, трудный, но очень интересный путь  от курсантской скамьи до полковника милиции. Причем сегодня у меня двойной праздник, потому что я, по сути, продолжаю династию полковников милиции (у меня отец полковник милиции), и я сегодня достигла его высот.

«Оценка давалась в том числе и с учётом мнения наших граждан». Иван Кубраков вручил погоны высшего офицерского состава-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Оценка деятельности сотрудников милиции, как правило, всегда гласна, но есть и те подразделения в системе органов внутренних дел, работа которых не видна, но без их работы не будет того результата и не будет обеспечена безопасность. Поэтому, конечно, оценка давалась в том числе и с учетом мнения наших граждан. В адрес сотрудников органов внутренних дел, особенно в канун праздника, очень много поступает благодарностей, люди говорят спасибо. Это, наверное, самая большая награда, самая большая оценка нашей служебной деятельности.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Татьяна Щербо # Фотофакт

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