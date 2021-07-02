«Оценка давалась в том числе и с учётом мнения наших граждан». Иван Кубраков вручил погоны высшего офицерского состава

Новости Беларуси. Госнаграды и новые погоны получили отличившиеся сотрудники МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Госнаграды и новые погоны получили отличившиеся сотрудники МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Офицерский церемониал прошел на плацу знаменитой части милицейского спецназа. Лучшим сотрудникам МВД, ОМОН, СОБР, спецподразделения «Алмаз» и военнослужащим внутренних войск награды вручил министр внутренних дел. Семь человек получили погоны полковника.
Церемонии награждения милиционеров прошли во всех регионах Беларуси.
Татьяна Щербо, начальник кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета Академии МВД:
Это был очень долгий, трудный, но очень интересный путь – от курсантской скамьи до полковника милиции. Причем сегодня у меня двойной праздник, потому что я, по сути, продолжаю династию полковников милиции (у меня отец полковник милиции), и я сегодня достигла его высот.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Оценка деятельности сотрудников милиции, как правило, всегда гласна, но есть и те подразделения в системе органов внутренних дел, работа которых не видна, но без их работы не будет того результата и не будет обеспечена безопасность. Поэтому, конечно, оценка давалась в том числе и с учетом мнения наших граждан. В адрес сотрудников органов внутренних дел, особенно в канун праздника, очень много поступает благодарностей, люди говорят спасибо. Это, наверное, самая большая награда, самая большая оценка нашей служебной деятельности.