Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии

Особые слова признательности от главы государства прозвучали в адрес представителей силовых структур, которым пришлось отстаивать страну. И сейчас противостояние продолжается. Начиная церемонию, Александр Лукашенко сообщил о проведении масштабной антитеррористической операции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас старались раскачать, подорвать изнутри – информационно, затем гибридно. Пробовали устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пытались деморализовать, глумились над нашими символами. Но просчитались. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и против объектов.

После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже предъявим претензии не какому-то Хайко Маасу, но к самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Об этом позже.