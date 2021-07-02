Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии

Новости Беларуси. В преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Независимости – государственные награды вручены представителям различных сфер деятельности. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особые слова признательности от главы государства прозвучали в адрес представителей силовых структур, которым пришлось отстаивать страну. И сейчас противостояние продолжается. Начиная церемонию, Александр Лукашенко сообщил о проведении масштабной антитеррористической операции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас старались раскачать, подорвать изнутри – информационно, затем гибридно. Пробовали устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пытались деморализовать, глумились над нашими символами. Но просчитались. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и против объектов.
Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги
После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже предъявим претензии не какому-то Хайко Маасу, но к самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Об этом позже.