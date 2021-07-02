«Все те, кто придёт на наши мероприятия, будут приятно удивлены». Как отметят 3 июля в Заводском районе?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

В 13:00 стартует концертная программа. В этом году мы приняли решение данную концертную программу провести силами организаций и предприятий, расположенных на территории Заводского района, чтобы наши таланты – маленькие, постарше – могли себя показать и показать заводчанам и гостям свой талант как в песне, так и в танце. Я думаю, что заводчане и все те, кто придет на наши мероприятия, будут приятно удивлены тем уровнем, который сегодня есть у наших предприятий и организаций. И завершится все это традиционно праздничным салютом.