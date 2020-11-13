«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы
Новости Беларуси. В Вооруженных Силах в эти дни провожают в запас тех, кто отслужил положенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас таких около 8 тысяч человек. За плечами у них годы службы, учения и освоение воинской специальности.
Лучшим из лучших по традиции вручаются награды и памятные знаки. 60 военнослужащих получили в подарок часы от министра обороны Беларуси. А их матерям были направлены благодарственные письма.
Максим Старовойтов, военнослужащий 56 отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи:
Мне армия дала опыт, стремление к чему-то новому, физическую подготовку, моральную. Начал уже смотреть на мир другими глазами.
Воинская служба меня не разочаровала. Наоборот, это было интересно.
Татьяна Старовойтова, мать военнослужащего:
Трепетное такое отношение. Конечно, очень рада, что мы достойны отслужили этот год. Рада очень, что возвращается он домой.
Естественно, возмужал. Как говорят, что из юноши армия делает мужчину.
В это же время идет и отправка призывников в войска. Осенняя кампания – 2020 вступила в активную фазу. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы. Пополнят Вооруженные Силы около 10 тысяч человек. Церемония принятия присяги запланирована на 12 декабря.