«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах в эти дни провожают в запас тех, кто отслужил положенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас таких около 8 тысяч человек. За плечами у них годы службы, учения и освоение воинской специальности.

Лучшим из лучших по традиции вручаются награды и памятные знаки. 60 военнослужащих получили в подарок часы от министра обороны Беларуси. А их матерям были направлены благодарственные письма.