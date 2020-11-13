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«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы

13 ноября 2020 12:17
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах в эти дни провожают в запас тех, кто отслужил положенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас таких около 8 тысяч человек. За плечами у них годы службы, учения и освоение воинской специальности.

Лучшим из лучших по традиции вручаются награды и памятные знаки. 60 военнослужащих получили в подарок часы от министра обороны Беларуси. А их матерям были направлены благодарственные письма.

«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы-1

«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы-3

Максим Старовойтов, военнослужащий 56 отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи:
Мне армия дала опыт, стремление к чему-то новому, физическую подготовку, моральную. Начал уже смотреть на мир другими глазами.

Воинская служба меня не разочаровала. Наоборот, это было интересно.

«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы-6

«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы-8

Татьяна Старовойтова, мать военнослужащего:
Трепетное такое отношение. Конечно, очень рада, что мы достойны отслужили этот год. Рада очень, что возвращается он домой.

Естественно, возмужал. Как говорят, что из юноши армия делает мужчину.

«Говорят, что из юноши армия делает мужчину». Вот так мама встречала сына после службы-11

В это же время идет и отправка призывников в войска. Осенняя кампания – 2020 вступила в активную фазу. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы. Пополнят Вооруженные Силы около 10 тысяч человек. Церемония принятия присяги запланирована на 12 декабря.

# Армия Беларуси # общество # Максим Старовойтов # Татьяна Старовойтова # Виктор Хренин # Фотофакт

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