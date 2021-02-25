Президент Беларуси: надо серьёзно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности

Новости Беларуси. Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 февраля на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем, сообщает БЕЛТА.

По словам Президента, опираться в этой работе нужно в том числе на опыт работы аналогичных структур в близких странах, например, России и Казахстане.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос – Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является Президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности.

Александр Лукашенко констатировал, что и прежде в Беларуси опирались на опыт функционирования советов безопасности в этих странах.

Александр Лукашенко:

Тем не менее в соответствии с нашими условиями нам надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности. Совет безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать.