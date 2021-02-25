Вячеслав Данилович о выборе даты Дня народного единства: «Нужно связать с событиями осени 1939 года»

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

День народного единства, на мой взгляд, нужно связать с событиями осени 1939 года, когда 17 сентября начался поход Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину. Это положило начало ликвидации исторической несправедливости в отношении белорусского и украинского народов, связанного с Рижским мирным договором, который фактически разделил нашу страну и народ на две части. События осени 1939 года имеют огромное значение для истории Беларуси и особенно для истории белорусской государственности. 14 ноября 1939 года процесс воссоединения белорусского народа завершился. Верховный Совет БССР принял решение о присоединении к республике Западной Беларуси. И с этого момента белорусы стали жить в одном государстве – Белорусской Советской Социалистической Республике.