Дуэт литературы и живописи. Новый художественный проект презентовали в Минске

В Минске презентовали новый книгоиздательский проект-серию «Современная белорусская литература», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из 12 томов – дуэт литературы и живописи, в оформлении использованы репродукции картин из коллекции Национального художественного музея. Первые книги уже доступны для читателей. В основном это проза: повести, рассказы, словесные фантастические путешествия и даже авторские фантазии на темы белорусских легенд и мифов.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

У бліжэйшы час, у бліжэйшыя месяцы будуць выдадзены наступныя тамы. Дарэчы яны сёння складаюцца таксама з фантастычных твораў, с фэнтэзі. Думаю, моладзь павінна звярнуць увагу на гэтыя творы. Але гэта не проста чарговыя прахадныя фантастычныя мастацкія браскі, а тыя творы, у якіх есць разважанне пра сённяшні час, пра тое, што думаюць розныя сацыяльныя групы нашага чытача.