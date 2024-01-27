Прямой эфир

Дуэт литературы и живописи. Новый художественный проект презентовали в Минске

27 января 2024 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске презентовали новый книгоиздательский проект-серию «Современная белорусская литература», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуэт литературы и живописи. Новый художественный проект презентовали в Минске-1

Каждый из 12 томов – дуэт литературы и живописи, в оформлении использованы репродукции картин из коллекции Национального художественного музея. Первые книги уже доступны для читателей. В основном это проза: повести, рассказы, словесные фантастические путешествия и даже авторские фантазии на темы белорусских легенд и мифов.

Дуэт литературы и живописи. Новый художественный проект презентовали в Минске-4

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:
У бліжэйшы час, у бліжэйшыя месяцы будуць выдадзены наступныя тамы. Дарэчы яны сёння складаюцца таксама з фантастычных твораў, с фэнтэзі. Думаю, моладзь павінна звярнуць увагу на гэтыя творы. Але гэта не проста чарговыя прахадныя фантастычныя мастацкія браскі, а тыя творы, у якіх есць разважанне пра сённяшні час, пра тое, што думаюць розныя сацыяльныя групы нашага чытача.

Дуэт литературы и живописи. Новый художественный проект презентовали в Минске-7

На презентации серии книг их авторы, сотрудники издательства и читатели обсудили, как повысить популярность печатного слова среди современной молодежи.

# Книги # общество # Александр Карлюкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс
27 января 2024 08:24

Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады
27 января 2024 07:45

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады

Пустовой: качество нашей продукции гораздо лучше, чем в США
26 января 2024 21:28

Пустовой: качество нашей продукции гораздо лучше, чем в США