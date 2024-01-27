Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс
В Год качества в Минске будет реализован ряд инфраструктурных проектов. В планах ремонт мостов, путепроводов, развязок и дорог. Внимание уделяется и их текущему обслуживанию.
Перспективы в развитии транспортно-инженерной инфраструктуры столицы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 28 января, в нашем эфире в 10 утра.
Горремавтодор против снежной зимы и пробок. Кто кого?
Те снегопады, которые прошли, город не парализовали. И свою задачу мы выполнили.
То, что позволяет не поддаваться циклонам и своевременно очищать город от снега и избавлять дороги от ям. И то, что дарит нам повседневный комфорт в автомобилях и на транспорте.
Стараемся все такие глобальные работы выполнять в ночной период, чтобы не перекрывать движение.
То, что стимулирует развитие столицы и дает возможность реализовать растущие потребности современной жизни большого города. Ремонт и уборка дорог, перспективы мостов и путепроводов, перевод Минска на артезианские источники.
К концу 2024 года строительство данного объекта будет завершено. И люди попробуют воду.