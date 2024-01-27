Прямой эфир

Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс

27 января 2024 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Год качества в Минске будет реализован ряд инфраструктурных проектов. В планах ремонт мостов, путепроводов, развязок и дорог. Внимание уделяется и их текущему обслуживанию.

Перспективы в развитии транспортно-инженерной инфраструктуры столицы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 28 января, в нашем эфире в 10 утра.

Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс-1

Горремавтодор против снежной зимы и пробок. Кто кого?

Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс-4

Те снегопады, которые прошли, город не парализовали. И свою задачу мы выполнили.

Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс-7

То, что позволяет не поддаваться циклонам и своевременно очищать город от снега и избавлять дороги от ям. И то, что дарит нам повседневный комфорт в автомобилях и на транспорте.

Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс-10

Стараемся все такие глобальные работы выполнять в ночной период, чтобы не перекрывать движение.

То, что стимулирует развитие столицы и дает возможность реализовать растущие потребности современной жизни большого города. Ремонт и уборка дорог, перспективы мостов и путепроводов, перевод Минска на артезианские источники.

Ремонт мостов, дорог и развязок Минска обсудим в ток-шоу «Большой город». Анонс-13

К концу 2024 года строительство данного объекта будет завершено. И люди попробуют воду.

# Автодороги Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады
27 января 2024 07:45

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады

Пустовой: качество нашей продукции гораздо лучше, чем в США
26 января 2024 21:28

Пустовой: качество нашей продукции гораздо лучше, чем в США

Пустовой о пандемии: все министерства сдали, только Лукашенко вышел и сказал – маски снять, экономику сохранить!
26 января 2024 21:18

Пустовой о пандемии: все министерства сдали, только Лукашенко вышел и сказал – маски снять, экономику сохранить!