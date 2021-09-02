Александр Лукашенко развеял мифы об учениях «Запад-2021»

Новости Беларуси. Глава государства развеял мифы об учениях «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава государства развеял мифы об учениях «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусско-российские учения «Запад-2021» проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных вооруженных сил. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 сентября, отвечая на вопросы журналистов.
На территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск. Направленность и тема учений – исключительно оборона, подчеркнул Президент.
Основная цель военных мероприятий заключается в тренировке умения армии совместно противостоять врагу, отражать атаки враждебных групп и лишать противника способности к вторжению, при этом основное внимание уделяется общей защите безопасности западного стратегического направления.