Александр Лукашенко развеял мифы об учениях «Запад-2021»

Новости Беларуси. Глава государства развеял мифы об учениях «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российские учения «Запад-2021» проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных вооруженных сил. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

На территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск. Направленность и тема учений – исключительно оборона, подчеркнул Президент.