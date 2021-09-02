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Александр Лукашенко развеял мифы об учениях «Запад-2021»

02 сентября 2021 06:43
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Новости Беларуси. Глава государства развеял мифы об учениях «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко развеял мифы об учениях «Запад-2021»-1

Белорусско-российские учения «Запад-2021» проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных вооруженных сил. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

На территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск. Направленность и тема учений – исключительно оборона, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко развеял мифы об учениях «Запад-2021»-4

Основная цель военных мероприятий заключается в тренировке умения армии совместно противостоять врагу, отражать атаки враждебных групп и лишать противника способности к вторжению, при этом основное внимание уделяется общей защите безопасности западного стратегического направления.

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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