Министр лесного хозяйства: важно, чтобы молодёжь задерживалась в небольших городах

В Молодежном сквере установили площадку для катания на скейтборде. Инициативу по поддержке активного образа жизни реализовал местный опытный лесхоз. Как отметили гости, сегодня скейтбординг – это не только часть уличной культуры, но и спорт, который имеет большие перспективы в будущем.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси: Оцениваем это как перспективы, как инвестиции в будущее как раз таки в ту молодежь. Для нас как для ответственных нанимателей очень важно то, чтобы в наших сельских населенных пунктах, в наших небольших городах все-таки молодежь задерживалась. Поэтому для нас это уже добрая традиция, ежегодно лесхозы оказывают помощь и учреждениям образованиям, и учреждениям спорта. Поэтому для нас это рядовые будни.

Елена Карпович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома:

С Копыльским опытным лесхозом мы сотрудничаем очень давно. Мы участвуем в акциях, которые они предлагают, помогаем им в посадке леса, убираем лес. В ответ на это они нам оказывают различную помощь: школьную мебель, столовую мебель. Что касается гимназии, то здесь школьная столовая давно требовала преображения, в частности мебель. Поэтому очень приятно, что дети будут сидеть на таких комфортных стульчиках, как в каком-то кафе.

Ценным приобретением для города стали и более 20 деревянных беседок, каждая из которых выполнена в особом оригинальном стиле. Их презентовали лесхозы Минской области.