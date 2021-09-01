«Перенимаем российскую модель образования». Как будут учить детей в новой школе в Колодищах?

Новости Беларуси. 1 сентября свои двери для маленьких жителей Колодищей распахнула средняя школа № 2. Всего сформировано 29 классов. Принято почти 690 учащихся. Только около 50 ребят перешли в учреждение из Колодищанской средней школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Остальные – бывшие ученики минских учебных заведений. Здесь набрано пять первых классов по 25 человек. Трудиться будет коллектив из 80 педагогов. Сюда пришли учителя из минских школ. Большинство педагогов имеют категории. Одной из особенностей внешкольного образования является роботошкола, где учащиеся смогут изучать основы программирования, а также уникальные курсы по авиамоделированию.

Андрей Боровиков, директор Колодищанской средней школы № 2:

У школ уже есть масса партнеров. Это Михайловский кадетский корпус – международное сотрудничество. Мы перенимаем российскую модель образования, в дальнейшем планируем открывать кадетские классы. Мы сотрудничаем с Белорусской государственной академией авиации – будущие кадры будут взращиваться в стенах нашей школы. И наш главный партнер – Минский городской технопарк. Здесь совершенно бесплатно на нашей базе дети смогут заниматься робототехникой, электроникой.

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:

Именно здесь поселок наиболее многочисленный, и, конечно, здесь назрела необходимость иметь школу. Рядом строим детский сад, тоже будет достаточно востребован.