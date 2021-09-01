Здесь учатся студенты из 34 стран. Каких специалистов готовит БГТУ?

Новости Беларуси. В День знаний в Минске прошли праздничные линейки и для первокурсников. Торжественно вчерашних абитуриентов встретил и Белорусский государственный технологический университет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2021 году студентами БГТУ стали более 1 600 человек. Для многих поступление в технический вуз было главной целью. Сегодня университет выпускает профессионалов для химической промышленности, лесного хозяйства, био- и принттехнологий. Готовят специалистов и для IT-сферы.

Екатерина Виливецкая, студентка Белорусского государственного технологического университета:

Я безумно рада в любом случае, потому что поступила на бюджет. В ближайший год это была моя единственная цель. Ожидания от учебы? Не знаю, надеюсь, будет все легко.

Надежда Лебедок, студентка Белорусского государственного технологического университета:

Я шла на конкретную специальность, потому что мне очень понравилась программа, тем более она обновилась.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

Мы очень много сил прикладываем прежде всего в образовательный, научный процесс. Но государство позволило нам иметь прекрасную спортивную базу, иметь прекрасную базу для вопросов, связанных с отдыхом студентов, с проведением различных мероприятий культурного плана.