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Здесь учатся студенты из 34 стран. Каких специалистов готовит БГТУ?

01 сентября 2021 22:43
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Новости Беларуси. В День знаний в Минске прошли праздничные линейки и для первокурсников. Торжественно вчерашних абитуриентов встретил и Белорусский государственный технологический университет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь учатся студенты из 34 стран. Каких специалистов готовит БГТУ?-1

В 2021 году студентами БГТУ стали более 1 600 человек. Для многих поступление в технический вуз было главной целью. Сегодня университет выпускает профессионалов для химической промышленности, лесного хозяйства, био- и принттехнологий. Готовят специалистов и для IT-сферы.

Здесь учатся студенты из 34 стран. Каких специалистов готовит БГТУ?-4

Екатерина Виливецкая, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Я безумно рада в любом случае, потому что поступила на бюджет. В ближайший год это была моя единственная цель. Ожидания от учебы? Не знаю, надеюсь, будет все легко.

Здесь учатся студенты из 34 стран. Каких специалистов готовит БГТУ?-7

Надежда Лебедок, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Я шла на конкретную специальность, потому что мне очень понравилась программа, тем более она обновилась.

Здесь учатся студенты из 34 стран. Каких специалистов готовит БГТУ?-10

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:
Мы очень много сил прикладываем прежде всего в образовательный, научный процесс. Но государство позволило нам иметь прекрасную спортивную базу, иметь прекрасную базу для вопросов, связанных с отдыхом студентов, с проведением различных мероприятий культурного плана.

Здесь учатся студенты из 34 стран. Каких специалистов готовит БГТУ?-13

Технологический университет – один из ведущих вузов Беларуси. Здесь обучается более полутысячи иностранных студентов из 34 стран.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Екатерина Виливецкая # Надежда Лебедок # Игорь Войтов # Фотофакт

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