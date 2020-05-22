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Дома для многодетных, ремонт дорог и уличное освещение. Как будут благоустраивать Березино в 2020 году

22 мая 2020 06:45
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Новости Беларуси. Малые города Минской области в 2020 году продолжат благоустраивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дома для многодетных, ремонт дорог и уличное освещение. Как будут благоустраивать Березино в 2020 году-1

В Березино внимание уделят в том числе модернизации придомовых территорий, уличное освещение также обновят. Кроме того, заменят устаревшие теплотрассы. Улучшат и качество местных дорог: запланирован ямочный и капитальный ремонт как в городе, так и на селе. В районе также появятся дополнительные станции обезжелезивания. Продолжат в этом году и строительство жилья.

Дома для многодетных, ремонт дорог и уличное освещение. Как будут благоустраивать Березино в 2020 году-4

Ирина Сасковец, директор управления капитального строительства Березинского района:
В настоящее время в нашем городе строится два 40-квартирных дома. Они предназначены для многодетных семей, которые строятся по 240 указу. Проектом каждого дома предусмотрено благоустройство территории, которое включает не только тротуары и парковки, а также игровые детские площадки и спортивные уличные комплексы для подростков.

Дома для многодетных, ремонт дорог и уличное освещение. Как будут благоустраивать Березино в 2020 году-7

Один многоквартирный дом сдадут в городе уже в июле. В целом в районе ожидают улучшение жилищных условий около тысячи человек.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Ирина Сасковец # Фотофакт

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