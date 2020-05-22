Дома для многодетных, ремонт дорог и уличное освещение. Как будут благоустраивать Березино в 2020 году

Новости Беларуси. Малые города Минской области в 2020 году продолжат благоустраивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Березино внимание уделят в том числе модернизации придомовых территорий, уличное освещение также обновят. Кроме того, заменят устаревшие теплотрассы. Улучшат и качество местных дорог: запланирован ямочный и капитальный ремонт как в городе, так и на селе. В районе также появятся дополнительные станции обезжелезивания. Продолжат в этом году и строительство жилья.

Ирина Сасковец, директор управления капитального строительства Березинского района:

В настоящее время в нашем городе строится два 40-квартирных дома. Они предназначены для многодетных семей, которые строятся по 240 указу. Проектом каждого дома предусмотрено благоустройство территории, которое включает не только тротуары и парковки, а также игровые детские площадки и спортивные уличные комплексы для подростков.