Екатерина Речиц: ВНС должно открыть перед белорусским обществом горизонты планирования, к которым мы стремились 26 лет

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Новогоднее обращение Президента Александра Лукашенко – традиционно популярное медийное событие, но в 2020 году оно запомнилось своим особым форматом. Призыв «перевернуть страницу пройденного и вместе писать новую главу независимой Беларуси» направлен на преодоление психоэмоциональной турбулентности нашего общества, вызванной событиями яркого и своеобразного 2020 года. Это апеллирование к мудрости белорусов, способных «приподняться» над текущей ситуацией и прийти к гражданскому миру и согласию ради будущих поколений. В нынешних условиях белорусское общество нуждается в сильном государстве, опирающемся на грамотную и хорошо слаженную управленческую вертикаль. Сила государства заключается в ответственности за благополучие всего белорусского общества и каждого гражданина. Баланс интересов государства и общества может достигаться путем постоянного развития конструктивного диалога. Общенациональной диалоговой площадкой выступит шестое Всебелорусское народное собрание.

Адресат – белорусская нация Смена поколений, новые технологии, информатизация, цифровизация и урбанизация сформировали новые социальные запросы и чаяния. «Кто мы? Что будет с нами и нашими детьми? Куда мы идем и чего хотим?» – это глубинные вопросы белорусского общества, которое сегодня закономерно оказалось перед определением траектории своего дальнейшего развития. Именно шестому Всебелорусскому собранию предстоит дать ответы на перечисленные вопросы. В комплексе это позволит выстроить образ будущей Беларуси и белорусской нации.

Стратегическая повестка Помимо традиционной повестки социально-экономического, политического и гуманитарного характера обращение главы государства наполнено стратегическими вопросами. На участников шестого Всебелорусского народного собрания возлагается высокая ответственность. Им предстоит не только принять программу социально-экономического развития на текущую пятилетку, но и открыть перед белорусским обществом горизонты планирования, к которым мы стремились 26 лет. Образ будущей Беларуси станет целью предстоящего форума и выразится в конкретных решениях по развитию различных сфер жизни.

Принципиальные позиции В новогоднем обращении Президента Александра Лукашенко обозначены принципиальные позиции, которые являются условием и гарантией реализации решений шестого Всебелорусского народного собрания. В первую очередь это принципы, обеспечивающее сохранение достигнутого нашей страной, «что имеем и что можем потерять. Притом безвозвратно». То, что является ценностным фундаментом белорусской нации: Беларусь – высшая ценность, независимо от политических взглядов и предпочтений. Суверенитет, независимость, территориальная целостность – это незыблемые атрибуты белорусской государственности, которые пересмотру не подлежат. Определение судьбы Беларуси – исключительное право белорусского народа, вмешательство во внутренние дела нашего государства со стороны недопустимо. Во вторую очередь это принципы развития. Они позволят раскрыть резервы белорусского общества и государства. Главный из них – это развитие через созидание. «Наши перемены – это просчитанная эволюция».