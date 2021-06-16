Очень много желающих выступать в «Танковом биатлоне». Сборная Беларуси готовится к АрМИ-2021

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси активно готовится к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси активно готовится к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, на полигоне в Брестской области экипажи боевых машин оттачивают навыки перед конкурсом «Танковый биатлон». На специализированной трассе они преодолевают препятствия, ведут огонь из вооружений. По итогам отборочных занятий нашу страну на АрМИ-2021 представят четыре лучших экипажа.
Сергей Михно, тренер команды:
Проходили отборочные состязания между воинскими частями и подразделениями командований. Очень много желающих выступать в конкурсе «Танковый биатлон». Это престиж поднимает – и престиж нашего государства, и престиж воинской части. Показать страну все, наверное, хотят. Выступать под своим флагом – это всегда престижно.
Неофициальная военная Олимпиада в 2021 году пройдет с 22 августа по 4 сентября. Всего планируется провести 34 конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 государств.