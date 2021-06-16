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Очень много желающих выступать в «Танковом биатлоне». Сборная Беларуси готовится к АрМИ-2021

16 июня 2021 07:11
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси активно готовится к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень много желающих выступать в «Танковом биатлоне». Сборная Беларуси готовится к АрМИ-2021-1

Очень много желающих выступать в «Танковом биатлоне». Сборная Беларуси готовится к АрМИ-2021-3

Например, на полигоне в Брестской области экипажи боевых машин оттачивают навыки перед конкурсом «Танковый биатлон». На специализированной трассе они преодолевают препятствия, ведут огонь из вооружений. По итогам отборочных занятий нашу страну на АрМИ-2021 представят четыре лучших экипажа.

Очень много желающих выступать в «Танковом биатлоне». Сборная Беларуси готовится к АрМИ-2021-6

Сергей Михно, тренер команды:
Проходили отборочные состязания между воинскими частями и подразделениями командований. Очень много желающих выступать в конкурсе «Танковый биатлон». Это престиж поднимает – и престиж нашего государства, и престиж воинской части. Показать страну все, наверное, хотят. Выступать под своим флагом – это всегда престижно.

Очень много желающих выступать в «Танковом биатлоне». Сборная Беларуси готовится к АрМИ-2021-9

Очень много желающих выступать в «Танковом биатлоне». Сборная Беларуси готовится к АрМИ-2021-11

Неофициальная военная Олимпиада в 2021 году пройдет с 22 августа по 4 сентября. Всего планируется провести 34 конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 государств.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Михно # Фотофакт

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