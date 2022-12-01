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Онкология не приговор. Как в Беларуси лечат рак?

01 декабря 2022 06:30
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Новости Беларуси. За 10 лет в Беларуси зарегистрировано порядка 15 препаратов против онкологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такими данными поделились в Национальной академии наук. В стране налажено производство сложных высокотехнологичных лекарств.  

Онкология не приговор. Как в Беларуси лечат рак?-1

Для наших врачей слово онкология уже давно не приговор. В Беларуси излечивают до 80 % пациентов, а остальным значительно продлевают жизнь. Более 10 лет в стране работают скрининг-программы по выявлению рака различных органов на ранней стадии. Берутся за самые тяжелые случаи. Зачастую даже тогда, когда у других опустились руки. Количество спасенных жизней ежегодно исчисляется тысячами. К нам за лечением едут со всех уголков мира.  

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# Медицина # общество # Фотофакт

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