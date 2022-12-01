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«При хороших показателях качества достаточно низкая цена». Как белорусские предприятия борются с дефицитом?

01 декабря 2022 06:36
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Новости Беларуси. Белорусская торговля адаптировалась к новым реалиям. Слухи о грозящем дефиците в белорусских магазинах не оправданы. Часть зарубежных брендов действительно исчезла с полок из-за санкций, но их место готова занять продукция нашего производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«При хороших показателях качества достаточно низкая цена». Как белорусские предприятия борются с дефицитом?-1

Из-за внешнеполитических интриг белорусской экономике было непросто. Среди тех, кто нашел положительные стороны в сложившейся ситуации, – калинковичское предприятие по производству бытовой химии. Мощности завода позволяют закрыть потребность не только жителей Гомельской области, но и частично страны. Что важно, качество средств не хуже зарубежных аналогов.

«При хороших показателях качества достаточно низкая цена». Как белорусские предприятия борются с дефицитом?-4

Аксана Логвина, директор калинковичского предприятия по производству бытовой химии:
Продукция производства бытовой химии имеет гарантированное качество, потому что на страже нашего производства внедрена система менеджмента качества 9000 ISO. Хочу сказать, что наш стиральный порошок очень удовлетворительной конкурентоспособности, потому что, во-первых, при хороших показателях качества достаточно низкая цена.

«При хороших показателях качества достаточно низкая цена». Как белорусские предприятия борются с дефицитом?-7

Несмотря на то, что предприятие выпускает продукцию более 80 лет, риетейлеры делали выбор в пользу хорошо разрекламированных импортных марок, которые чаще всего превосходят белорусские средства лишь ценой. Сейчас ставки делают на отечественный бренд.

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# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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