«При хороших показателях качества достаточно низкая цена». Как белорусские предприятия борются с дефицитом?

Новости Беларуси. Белорусская торговля адаптировалась к новым реалиям. Слухи о грозящем дефиците в белорусских магазинах не оправданы. Часть зарубежных брендов действительно исчезла с полок из-за санкций, но их место готова занять продукция нашего производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за внешнеполитических интриг белорусской экономике было непросто. Среди тех, кто нашел положительные стороны в сложившейся ситуации, – калинковичское предприятие по производству бытовой химии. Мощности завода позволяют закрыть потребность не только жителей Гомельской области, но и частично страны. Что важно, качество средств не хуже зарубежных аналогов.

Аксана Логвина, директор калинковичского предприятия по производству бытовой химии:

Продукция производства бытовой химии имеет гарантированное качество, потому что на страже нашего производства внедрена система менеджмента качества 9000 ISO. Хочу сказать, что наш стиральный порошок очень удовлетворительной конкурентоспособности, потому что, во-первых, при хороших показателях качества достаточно низкая цена.