Александр Лукашенко прокомментировал информацию об инциденте, произошедшем при строительстве БелАЭС

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области. Глава государства ответил на вопросы журналистов. В частности представители СМИ интересовались инцидентом, произошедшем на строительной площадке атомной электростанции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такое неприятие со стороны нашей соседки – Литвы. Ах, там что-то так не так. Это обычная конкуренция, это обычная политизация, особенно накануне каких-то выборов, и так далее. И это обычная болтовня. Разные люди по-разному. Вот недавно на Игналинке произошел пожар. Закрыли станцию. Но ее же не убрали. Она же фактически как действующая. Произошел пожар. Многие даже не знают об этом. Почему? Мы не делаем из этого катастрофы. Если нужна помощь, хорошо, мы поможем. Но справляются сами с этим инцидентом, гораздо серьезнее, чем у нас. Мы не кричим об этом гвалтом. Случилось так – надо разбираться. Пусть разбираются. У нас что произошло? Некоторые дописались, и даже россияне (больше всего российские средства массовой информации): «упал реактор на строящейся атомной станции в Беларуси». Да очнитесь: там никакого реактора еще и нет, там есть металлической корпус – «бочка» – толщиной 20 см, в который будет помещен реактор. Реактора там никакого нет. Мне доложили на утро, когда этот инцидент произошел. Они перемещали его на складе, тренировались поднимать. Его подняли на мой рост, может, чуть выше, стропы не выдержали, и эта «бочка» сползла и одним краем упала на землю, с которой ее подняли. Можете представить, как это произошло. Мне представили кадры, работают наши люди, спецслужбы контролируют. Комитет госбезопасности мне сразу доложил. Мое решение (там у меня ответственный вице-премьер Семашко и многие другие): немедленно разберитесь. Даже если есть малейшее повреждение, царапины и прочее, мы от этого корпуса должны отказаться. И россияне говорят: если белорусы откажутся от этого корпуса, мы будем видеть, что нас настораживает, никакие эксперты здесь нам не советчики, мы откажемся от него. Привезут другой корпус и установят. Вот и весь инцидент. Но нужен был повод «пожевать» это все, возвести это в какой-то абсолют. Мы, прежде всего мы, заинтересованы в том, чтобы наша атомная станция была безопасной. Мы постчернобыльская республика, мы больше других пострадали, у нас население это очень остро воспринимает. И за это очень переживаем, и я лично контролирую ход строительства этой станции, не говоря уже о каких-то там инцидентах.

Кроме того, говорили и о проходящей выборной кампании. Как отметил Александр Лукашенко, в нашей стране она проходит спокойно.