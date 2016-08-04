Прямой эфир

Экономический ущерб от Тайфуна в Китае превысил $76 млн

04 августа 2016 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Экономический ущерб от Тайфуна в Китае превысил 76 миллионов долларов. Стихия разрушила тысячи жилых домов. Основной удар непогоды пришелся на центральную и южную часть Поднебесной.

Буря заставила огромное количество китайцев пересмотреть не только свой быт, но и место жительства – полмиллиона человек уехало из охваченной тайфуном зоны. Считают свои убытки и фермеры – ураганом снесло с полей свыше 10 миллионов долларов потенциальной прибыли в виде урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
Индивидуальную подсветку получили деревья на минском проспекте Победителей
03 августа 2016 18:46

Индивидуальную подсветку получили деревья на минском проспекте Победителей

На Комаровском рынке обещают продолжить практику скидок
03 августа 2016 18:43

На Комаровском рынке обещают продолжить практику скидок

Боль утраты в бронзе и камне: 20 лет назад в Минске появился памятник воинам-интернационалистам
03 августа 2016 17:07

Боль утраты в бронзе и камне: 20 лет назад в Минске появился памятник воинам-интернационалистам