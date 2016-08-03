Индивидуальную подсветку получили деревья на минском проспекте Победителей

Новости Беларуси. Индивидуальную подсветку получили деревья на проспекте Победителей. Новое световое оборудование с пониженным потреблением электроэнергии устанавливают с столице в рамках поэтапной модернизации города.
Важно и то, что все светильники белорусского производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Каждый вечер белый свет подчеркивает наиболее живописные места посадок вдоль проспекта Победителей.
Также подарком минчанам ко Дню Города станет и плитка на пешеходных дорожках в виде национального орнамента.