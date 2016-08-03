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Индивидуальную подсветку получили деревья на минском проспекте Победителей

03 августа 2016 18:46
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Новости Беларуси. Индивидуальную подсветку получили деревья на проспекте Победителей. Новое световое оборудование с пониженным потреблением электроэнергии устанавливают с столице в рамках поэтапной модернизации города.

Важно и то, что все светильники белорусского производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый вечер белый свет подчеркивает наиболее живописные места посадок вдоль проспекта Победителей.

Также подарком минчанам ко Дню Города станет и плитка на пешеходных дорожках в виде национального орнамента.

# общество # Улицы Минска

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