Индивидуальную подсветку получили деревья на минском проспекте Победителей

Новости Беларуси. Индивидуальную подсветку получили деревья на проспекте Победителей. Новое световое оборудование с пониженным потреблением электроэнергии устанавливают с столице в рамках поэтапной модернизации города.

Важно и то, что все светильники белорусского производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый вечер белый свет подчеркивает наиболее живописные места посадок вдоль проспекта Победителей.

Также подарком минчанам ко Дню Города станет и плитка на пешеходных дорожках в виде национального орнамента.