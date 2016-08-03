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На Комаровском рынке обещают продолжить практику скидок

03 августа 2016 18:43
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Новости Беларуси. Выгодная среда. Вслед за крупными торговыми центрами, дни скидок становятся хорошей традицией и для других объектов.

Так, 3 августа на одном из крупнейших рынков Минска цены снизили на 20%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь балуют своих посетителей приятными предложениями раз в неделю.

Такие акции уже назвали социальным проектом и обещают не оставлять эту практику.

Скидка предоставляется на продовольственные и непродовольственные товары. Торговые точки, которые участвуют в акции, указаны на информационном стенде и буклетах.

# общество # Торговля в Беларуси

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