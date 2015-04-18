Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике в минском микрорайоне Каменная Горка

Новости Беларуси. Тысячи белорусов по всей стране 18 апреля принимают участие в республиканском субботнике. Традиционную инициативу населения поддерживает президент Беларуси. Александр Лукашенко трудится в минском микрорайоне Каменная Горка на строительстве детской поликлиники.

Общереспубликанские субботники объединяют и сплачивают нацию. Такое мнение высказал 18 апреля глава Администрации Президента Беларуси.

Александр Косинец трудился на строительстве школы в столичном микрорайоне «Лебяжий».

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Когда видите строящиеся объекты, а потом участвуете в его открытии, тоже вспоминаете, как вы проходили этими коридорами, какие они были в результате строительно-монтажных работ, какие они стали, то есть ощущается прогресс, движение, ощущается радость того, что сделано.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 18 апреля заложили аллею в парке Уго Чавеса в Минске.

Посаженные деревья станут началом сквера, который в будущем станет уютным местом отдыха для гостей столицы и горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для многих людей, наверное, особенно старшего поколения, участие в субботниках — это такой особый момент. И очень приятно, что в последнее время в субботниках принимает участие очень много молодежи, школьников, потому что субботники сплачивают людей.

Сменил деловой костюм на рабочий и председатель Совета Республики. С лопатой в руках и резиновых сапогах Михаил Мясникович отправился на стройку заливать бетон.

Такими темпами будущий терапевтический корпус 4-ой городской больницы встретит пациентов уже в конце 2016 года. Несмотря на то, что сдача объекта запланирована на декабрь 2017, предпосылки сработать на опережения есть. Четыре этажа здания из восьми выросли из фундамента буквально на глазах. Строители работают в три смены, с материалами проблем нет.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

До сих пор горжусь, что принимал участие, будучи студентом, в строительстве мемориала «Брестская крепость–герой». Будем стараться быть полезными.

Чиновники Мингорисполкома 18 апреля трудились в мемориальном комплексе «Малый Тростенец».

Укладкой плитки, благоустройством занимались десятки представителей местной власти во главе с председателем горисполкома.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Настроение хорошее. Работники аппарата Мингорисполкома сегодня работают на мемориале «Тростенец». На знаковом месте для всех, наверное, жителей Беларуси и не только. Работаем над благоустройством: укладываем плитку, часть работает на уборке территории, поэтому, я надеюсь, что наша помощь будет весомой для строителей.

В Минской области в субботнике участвует 400 тысяч жителей. Председатель облисполкома Семён Шапиро в Минском районе на стройплощадке племзавода «Белорусский» участвовал в работах по бетонированию полов. Этот объект — комплекс на 700 голов — планируют запустить уже летом.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Польза есть. Я сегодня подумал о том, что мы строим 300 вот таких зданий в области. То есть у нас 300 хозяйств, в каждом из которых будет строиться такое здание. Пол положить — здесь 1 000 кв. м. —это необходимо около 200 кубов бетона. Мы сегодня это сделаем за день. А обычно такая работа выполняется, конечно, бригадой меньшим количеством за недели две-три.