Единый день озеленения в Беларуси – только сотрудники Минприроды высадили около 60 тысяч деревьев

Все вместе ради будущего экологии. В Беларуси проходит Единый день озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревья и кустарники 11 октября сажают неравнодушные граждане во всех уголках страны, чтобы оставить свой добрый след в истории Родины.

Подали пример сотрудники Минприроды и охраны окружающей среды. Те, кто об экологии знает не по наслышке, высадили около 60 тысяч деревьев во всех регионах Беларуси. Только в Логойском районе сегодня стало на 10 тысяч зеленых насаждений больше. Лесной массив из елей, сосен и дубов занял территорию в три футбольных поля – более двух гектаров.

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все мы, дорогие друзья, должны помнить, что природа нам не передается по наследству, а мы ее берем в долг у будущих поколений. И, конечно, сегодня нам необходимо сделать все для того, чтобы и сохранить, и приумножить. Потому что лесные богатства и вообще лесной ресурс – это сохранение многих экосистем растительного, животного мира.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Цель кампании – дать старт масштабному озеленению, которое направлено на улучшение экологической обстановки на территории Республики Беларусь. Кроме того, это возможность сделать более комфортными и благоустроенными условия проживания для наших граждан, а также восстановить участки лесных насаждений, которые пострадали в результате сильного ураганного ветра.