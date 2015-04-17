С 18 по 21 апреля в Минске общественный транспорт изменит режим работы

Новости Беларуси. Транспорт в Минске на четыре дня изменит режим работы. Так, в связи с проведением республиканского субботника 18 апреля поезда метрополитена будут перевозить минчан по графику рабочей субботы. Увеличат количество подвижного состава и на маршрутах наземного транспорта.

С 19 по 21 апреля городские автобусы станут курсировать по графику воскресных дней. Троллейбусы 19 и 20 апреля будут работать по графику субботы, а 21 апреля – по воскресному.

Трамваи с 19 по 21 апреля будут перевозить пассажиров по графику выходного дня. Изменения коснутся автовладельцев. На отдельных участках дорог введут ограничения движения и стоянки частных машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.