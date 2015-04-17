Прямой эфир

На площади Победы 17 апреля состоялся торжественный митинг-возложение, посвященный 70-летию Великой Победы

17 апреля 2015 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжественный митинг-возложение с участием делегации из Калининграда, посвященный 70-летию Великой Победы, прошел 17 апреля в Минске. В честь долгожданной встречи россияне вручили белорусам памятный знак «Поезд памяти».

К слову, 17 апреля дан старт республиканской акции «Собери Беларусь в своем сердце»: целый месяц все желающие смогут путешествовать по памятным местам нашей страны. Финалом проекта станет создание памятного альбома с фотографиями и видеороликами, который разместят в социальных сетях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
С 18 по 21 апреля в Минске общественный транспорт изменит режим работы
17 апреля 2015 19:09

С 18 по 21 апреля в Минске общественный транспорт изменит режим работы

22 дня до Великой Победы: 17 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта заняли город и порт Фишхаузен
17 апреля 2015 18:29

22 дня до Великой Победы: 17 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта заняли город и порт Фишхаузен

Акция «Письмо Победителю» подходит к завершению: совсем скоро выберут лучшие послания и озвучат их во время телемарафона
17 апреля 2015 18:24

Акция «Письмо Победителю» подходит к завершению: совсем скоро выберут лучшие послания и озвучат их во время телемарафона