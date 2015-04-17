На площади Победы 17 апреля состоялся торжественный митинг-возложение, посвященный 70-летию Великой Победы

Новости Беларуси. Торжественный митинг-возложение с участием делегации из Калининграда, посвященный 70-летию Великой Победы, прошел 17 апреля в Минске. В честь долгожданной встречи россияне вручили белорусам памятный знак «Поезд памяти».

К слову, 17 апреля дан старт республиканской акции «Собери Беларусь в своем сердце»: целый месяц все желающие смогут путешествовать по памятным местам нашей страны. Финалом проекта станет создание памятного альбома с фотографиями и видеороликами, который разместят в социальных сетях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.