«Здесь уже больше комфорта». Новые автономные троллейбусы запустили в Минске

Экологичный транспорт в Минске становится все популярнее. В столице уже вовсю курсируют электробусы. А недавно к ним присоединились 70 автономных троллейбусов, которые при необходимости прямо на ходу подзаряжаются от электрических ветвей. Николай Кривой, директор филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:

Эта новая модель, здесь уже больше комфорта для пассажиров предоставляется, особенно в жаркое время, вот как сейчас. Установлен кондиционер и в салоне поддерживается комфортная температура для пассажиров.

Главный плюс чудо-троллейбусов – возможность снизить нагрузку транспортной сети и помочь паркам улучшить перемещение пассажиров по городу. Николай Кривой:

В городе Минске сейчас идет летний период – особенно большое количество реконструкций дорог, путепроводов. Благодаря этой модели, парк самостоятельно может, без помощи автопарков, не ухудшая транспортное обслуживание населения, обеспечивать перевозку пассажиров.

Новые троллейбусы оснащены и особыми кнопками, которые помогают сохранить тепло в салоне даже при минусовых температурах за окном. Около каждого выхода с обеих сторон расположены клавиши, при нажатии на которые открываются необходимые двери. Это позволит лишний раз не охлаждать салон.

Антон Дубяго, водитель филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:

Накопительная площадка большая, что позволяет людям с ограниченными возможностями и с коляской погрузиться. Подъезжаем к остановке, где высокий бордюр, есть возможность наклонить троллейбус, откинуть пандус.

Бесконтактные троллейбусы – едва ли не самое ожидаемое обновление транспортной сети Минска. Сейчас современный транспорт курсирует в плотно населенных районах столицы, однако это только начало внедрения комфортной и инновационной техники. Михаил Игнатенко, заместитель директора по перевозкам филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:

Пока идет обкатка. В дальнейшем планируется еще получение, т. к. будет сниматься контактная сеть с проспекта Победителей и там будут ходить новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, будут приходить и сочлененные, особо большой вместимости.