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«Здесь уже больше комфорта». Новые автономные троллейбусы запустили в Минске

11 июня 2020 08:11
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Экологичный транспорт в Минске становится все популярнее. В столице уже вовсю курсируют электробусы. А недавно к ним присоединились 70 автономных троллейбусов, которые при необходимости прямо на ходу подзаряжаются от электрических ветвей.

Николай Кривой, директор филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:
Эта новая модель, здесь уже больше комфорта для пассажиров предоставляется, особенно в жаркое время, вот как сейчас. Установлен кондиционер и в салоне поддерживается комфортная температура для пассажиров.

«Здесь уже больше комфорта». Новые автономные троллейбусы запустили в Минске-1

Главный плюс чудо-троллейбусов – возможность снизить нагрузку транспортной сети и помочь паркам улучшить перемещение пассажиров по городу.    

Николай Кривой:
В  городе Минске сейчас идет летний период – особенно большое количество реконструкций дорог, путепроводов. Благодаря этой модели, парк самостоятельно может, без помощи автопарков, не ухудшая транспортное обслуживание населения, обеспечивать перевозку пассажиров.

«Здесь уже больше комфорта». Новые автономные троллейбусы запустили в Минске-4

Новые троллейбусы оснащены и особыми кнопками, которые помогают сохранить тепло в салоне даже при минусовых температурах за окном. Около каждого выхода с обеих сторон расположены клавиши, при нажатии на которые открываются необходимые двери. Это позволит лишний раз не охлаждать салон.

«Здесь уже больше комфорта». Новые автономные троллейбусы запустили в Минске-7

Антон Дубяго, водитель филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:
Накопительная площадка большая, что позволяет людям с ограниченными возможностями и с коляской погрузиться. Подъезжаем к остановке, где высокий бордюр, есть возможность наклонить троллейбус, откинуть пандус.

«Здесь уже больше комфорта». Новые автономные троллейбусы запустили в Минске-10

Бесконтактные троллейбусы – едва ли не самое ожидаемое обновление транспортной сети Минска. Сейчас современный транспорт курсирует в плотно населенных районах столицы, однако это только начало внедрения комфортной и инновационной техники.

Михаил Игнатенко, заместитель директора по перевозкам филиала «Троллейбусный парк №3» ГП «Минсктранс»:
Пока идет обкатка. В дальнейшем планируется еще получение, т. к. будет сниматься контактная сеть с проспекта Победителей и там будут ходить новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, будут приходить и сочлененные, особо большой вместимости.

«Здесь уже больше комфорта». Новые автономные троллейбусы запустили в Минске-13

Автономные троллейбусы хороши в любую пору года. По достоинству их оценят как сами пассажиры, так и экологи. 

# общество # Николай Кривой # Антон Дубяго # Михаил Игнатенко # Диана Лещенко # Фотофакт # общество

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