В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

Новости Беларуси. Бетонные конструкции общей массой свыше тысячи тонн станут основой мемориального комплекса в деревне Ола Светлогорского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Бетонные конструкции общей массой свыше тысячи тонн станут основой мемориального комплекса в деревне Ола Светлогорского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в январе 1944 года фашисты провели здесь карательную операцию. Жуткую смерть в огне приняли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем погибло в известной на весь мир Хатыни.
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По задумке, памятник должен состоять из пешеходного маршрута по бывшей центральной улице Олы, вдоль которого будут установлены калитки и порталы – символы сожжённых домов. Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом. Центральные стелы уже отлиты, формовку элементов для пешеходного маршрута завершат к концу марта.
Роман Ивашкевич, заместитель генерального директора ОАО «Гомельский ДСК»:
Это нетиповое изделие, мы больше ориентированы на выпуск изделий для производства жилья. Но благодаря проведённой модернизации, это позволяет в кратчайшие сроки освоить и такие сложные изделия. Для себя ставим задачу до конца марта закончить выпуск изделий и с последующим монтажом завершить работы по данному объекту.
Железобетонная основа будет облицована мрамором и декоративной брусчаткой. Большой мемориальный комплекс на месте бывшей деревни Ола строится к 75-летию Победы по поручению Президента. Его открытие состоится накануне 9 Мая.