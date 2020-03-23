Прямой эфир

В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

23 марта 2020 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бетонные конструкции общей массой свыше тысячи тонн станут основой мемориального комплекса в деревне Ола Светлогорского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс -1

Напомним, в январе 1944 года фашисты провели здесь карательную операцию. Жуткую смерть в огне приняли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем погибло в известной на весь мир Хатыни.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

По задумке, памятник должен состоять из пешеходного маршрута по бывшей центральной улице Олы, вдоль которого будут установлены калитки и порталы – символы сожжённых домов. Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом. Центральные стелы уже отлиты, формовку элементов для пешеходного маршрута завершат к концу марта. 

В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс -4

В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс -6

Роман Ивашкевич, заместитель генерального директора ОАО «Гомельский ДСК»: 
Это нетиповое изделие, мы больше ориентированы на выпуск изделий для производства жилья. Но благодаря проведённой модернизации, это позволяет в кратчайшие сроки освоить и такие сложные изделия. Для себя ставим задачу до конца марта закончить выпуск изделий и с последующим монтажом завершить работы по данному объекту.

Железобетонная основа будет облицована мрамором и декоративной брусчаткой. Большой мемориальный комплекс на месте бывшей деревни Ола строится к 75-летию Победы по поручению Президента. Его открытие состоится накануне 9 Мая.   

# Великая Отечественная война # общество # Роман Ивашкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину». Турчин принял участие в церемонии присяги военнослужащими в Клецке
23 марта 2020 07:16

«Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину». Турчин принял участие в церемонии присяги военнослужащими в Клецке

Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям
23 марта 2020 06:53

Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям

Как развивается ситуация с коронавирусом в Беларуси? Мнение экспертов
22 марта 2020 20:51

Как развивается ситуация с коронавирусом в Беларуси? Мнение экспертов