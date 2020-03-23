В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

Напомним, в январе 1944 года фашисты провели здесь карательную операцию. Жуткую смерть в огне приняли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем погибло в известной на весь мир Хатыни.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

По задумке, памятник должен состоять из пешеходного маршрута по бывшей центральной улице Олы, вдоль которого будут установлены калитки и порталы – символы сожжённых домов. Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом. Центральные стелы уже отлиты, формовку элементов для пешеходного маршрута завершат к концу марта.