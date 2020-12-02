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Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

02 декабря 2020 06:17
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Новости Беларуси. Актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Лидеры стран ОДКБ проведут 2 декабря встречу в режиме видеоконференцсвязи. Участие в онлайн-саммите примет и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ-1

Ожидается, что в ходе выступления Александр Лукашенко даст оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности ОДКБ.

В центре внимания глав государств организации – ситуация в регионе и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам. Также стороны обсудят укрепление межпарламентского взаимодействия и приоритетные направления деятельности ОДКБ.

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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