Указом Президента отмечены более 60 представителей различных отраслей народного хозяйства Беларуси

Новости Беларуси. Более 60 представителей различных отраслей народного хозяйства Беларуси отмечены 1 декабря указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение законности, укрепление правопорядка, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, оказание высококвалифицированной медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий, заслуги в развитии перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, дорожной отрасли, сферы образования, науки, культуры и искусства.