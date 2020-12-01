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Указом Президента отмечены более 60 представителей различных отраслей народного хозяйства Беларуси

01 декабря 2020 20:37
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Новости Беларуси. Более 60 представителей различных отраслей народного хозяйства Беларуси отмечены 1 декабря указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение законности, укрепление правопорядка, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, оказание высококвалифицированной медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий, заслуги в развитии перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, дорожной отрасли, сферы образования, науки, культуры и искусства.

# Госнаграды # общество # Евгений Поболовец

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