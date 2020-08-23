Борис Юлин: то, что для повышения уровня жизни обещает белорусская оппозиция, приведёт к закрытию значительной части промышленных предприятий

Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели. Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации

Борис Юлин, политолог (Россия):

О чем в данном случае пишет белорусская оппозиция, к чему она призывает граждан? Она собирается проводить приватизацию, распродавать белорусские государственные предприятия и проводить то, что у нас называется оптимизацией. Это, кстати, лучше, когда белорусы будут спрашивать, допустим, у граждан России. Оптимизация здесь уже стала матерным термином, по сути, это уже какая-то форма оскорбления. Оптимизация – это когда на вас урезают расходы и вас более сильно обдирают – все.