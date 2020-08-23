Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации

Руслан Бортник, политолог (Украина):

Сторонников Лукашенко много, просто они все свои надежды возлагают на власть. Я недавно спорил с Алексеем Гончаренко, он спрашивал: где же эти сторонники Лукашенко? Я ему сказал, что там есть сторонники Зеленского. Он же не ставит под сомнение победу Зеленского на выборах. Они сидят дома и надеются на власть – там, где были сторонники Януковича.