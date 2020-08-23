Политолог: отсутствие многочисленных митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации
Новости Беларуси. Глава МИД России считает перспективной инициативу Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По мнению Сергея Лаврова, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но, цитата, не всем это нравится. Вот несколько ярких комментариев недели.
Политолог из Израиля: в Беларуси есть недовольные, как и в каждой стране. Даже в Швейцарии
Руслан Бортник, политолог (Украина):
Сторонников Лукашенко много, просто они все свои надежды возлагают на власть. Я недавно спорил с Алексеем Гончаренко, он спрашивал: где же эти сторонники Лукашенко? Я ему сказал, что там есть сторонники Зеленского. Он же не ставит под сомнение победу Зеленского на выборах. Они сидят дома и надеются на власть – там, где были сторонники Януковича.
Отсутствие многочисленных митингов, доминирующих митингов в поддержку победившей стороны – это не признак фальсификации. Это признак того, что эта часть общества возлагает свои надежды на власть.