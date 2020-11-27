Нельзя смывать в канализацию. Как безопасно избавляться от просроченных лекарств?

Новости Беларуси. В Березино открылся пункт сбора просроченных лекарств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он появился в аптеке одного из торговых центров города.

Здесь установлены специальные контейнеры и прописаны правила утилизации. Кстати, это самый безопасный способ избавления от ненужных лекарств. Ведь, попав в общий мусор, они могут нанести вред окружающей среде. Поэтому важно их правильно утилизировать.

Ирина Титовец, фармацевт аптеки:

Очистные сооружения не способны разрушить все фармацевтические препараты и вывести их безопасно из воды, почвы. Поэтому как только люди начинают выбрасывать их куда-то – мусорный контейнер либо смывают в канализацию – все это попадает в сточные воды, а потом, естественно, попадает в почву. И потом вся наша природная среда очень страдает, особенно животные.