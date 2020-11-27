Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Основная тема – объединение усилий в борьбе с COVID-19 в странах Содружества. По словам Матвиенко, партнеры по СНГ смогут получить препарат после начала массовой вакцинации в России.

Напомним, Беларусь первая из зарубежных стран, где проводятся испытания «Спутник V» и готовятся выпустить первую партию препарата до конца 2020 года.