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Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

27 ноября 2020 15:45
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Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко-1

Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Основная тема – объединение усилий в борьбе с COVID-19 в странах Содружества. По словам Матвиенко, партнеры по СНГ смогут получить препарат после начала массовой вакцинации в России.

Напомним, Беларусь первая из зарубежных стран, где проводятся испытания «Спутник V» и готовятся выпустить первую партию препарата до конца 2020 года.

Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко-4

Парламентарии также обсудили перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве, подготовку к наблюдению за выборами в странах СНГ в 2021 году, создание экспертного совета по науке и образованию и рассмотрели ряд проектов модельных законов. Председателем Совета вновь переизбрана Валентина Матвиенко. Ее кандидатуру поддержали единогласно.

Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
От имени Национального собрания Республики Беларусь мы поддерживаем кандидатуру Валентины Ивановны на столь высокую должность председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ. Прежде всего, Валентина Ивановна, я хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Ассамблея пользуется высоким авторитетом на международной арене, и с ее мнением, несомненно, считаются наши партнеры в других странах. Я уверена, Валентина Ивановна, что ваша инициатива, ваша плодотворная работа, которая нацелена на развитие межпарламентского сотрудничества, будет продолжена. Я искренне желаю успехов вам в этой работе и думаю, что все коллеги поддержат вашу кандидатуру.

Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества» (читайте здесь).

# СНГ # общество # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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