Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время заседания Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Основная тема – объединение усилий в борьбе с COVID-19 в странах Содружества. По словам Матвиенко, партнеры по СНГ смогут получить препарат после начала массовой вакцинации в России.
Напомним, Беларусь первая из зарубежных стран, где проводятся испытания «Спутник V» и готовятся выпустить первую партию препарата до конца 2020 года.
Парламентарии также обсудили перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве, подготовку к наблюдению за выборами в странах СНГ в 2021 году, создание экспертного совета по науке и образованию и рассмотрели ряд проектов модельных законов. Председателем Совета вновь переизбрана Валентина Матвиенко. Ее кандидатуру поддержали единогласно.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
От имени Национального собрания Республики Беларусь мы поддерживаем кандидатуру Валентины Ивановны на столь высокую должность председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ. Прежде всего, Валентина Ивановна, я хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Ассамблея пользуется высоким авторитетом на международной арене, и с ее мнением, несомненно, считаются наши партнеры в других странах. Я уверена, Валентина Ивановна, что ваша инициатива, ваша плодотворная работа, которая нацелена на развитие межпарламентского сотрудничества, будет продолжена. Я искренне желаю успехов вам в этой работе и думаю, что все коллеги поддержат вашу кандидатуру.
Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества» (читайте здесь).