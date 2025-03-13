Лукашенко прибыл в Москву! Что обсудят лидеры Беларуси и России

С официальным визитом Александр Лукашенко находится в России. Это первая зарубежная поездка Президента после переизбрания на пост главы государства. Отметим, белорусский лидер неоднократно отмечал, что проведет переговоры именно со своим российским коллегой, учитывая крепость отношений между странами, а также исключительность взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже скоро в Кремле состоятся переговоры лидеров Беларуси и России. В центре внимания – вопросы развития стратегического партнерства. Их Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций. Этим утром представители Беларуси и России собрались в аэропорту Внуково. С учетом официального статуса визита Александра Лукашенко церемония встречи – как полагает протокол – с участием роты почетного караула.