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Лукашенко прибыл в Москву! Что обсудят лидеры Беларуси и России

13 марта 2025 10:33
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С официальным визитом Александр Лукашенко находится в России. Это первая зарубежная поездка Президента после переизбрания на пост главы государства. Отметим, белорусский лидер неоднократно отмечал, что проведет переговоры именно со своим российским коллегой, учитывая крепость отношений между странами, а также исключительность взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко прибыл в Москву! Что обсудят лидеры Беларуси и России-2

Уже скоро в Кремле состоятся переговоры лидеров Беларуси и России. В центре внимания – вопросы развития стратегического партнерства. Их Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций. Этим утром представители Беларуси и России собрались в аэропорту Внуково. С учетом официального статуса визита Александра Лукашенко церемония встречи – как полагает протокол – с участием роты почетного караула.

Лукашенко прибыл в Москву! Что обсудят лидеры Беларуси и России-4

Ожидается, что по итогу встречи в Кремле будет подписан ряд документов. Кроме того, переговорами на высшем уровне программа визита не ограничивается. Предусматривается ряд других мероприятий. Отметим, в ходе переговоров лидеры Союзного государства обсудят и международную обстановку.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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