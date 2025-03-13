90-60-90 всё ещё актуально? Помощник режиссёра «Мисс Минск» о критериях отбора на конкурс
Софиты, камеры, 15 претенденток и только одна корона. Совсем скоро выберут самую красивую девушку столицы. До шоу еще есть время, и подготовка к одному из самых грандиозных конкурсов красоты в самом разгаре. Кому покорится подиум, кто с триумфом дойдет до финала и станет обладательницей титула столичной королевы красоты – об этом поговорили в студии ток-шок «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Диана, а какие именно критерии отбора девушек на конкурсах красоты?
Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск –2025»:
Критерии отбора, на самом деле, достаточно известны всем, потому что все-таки сцена любит уверенность, заряженность, харизматичность, яркость и умение презентовать себя.
Наталья Надольская:
Мне кажется, известно всем – это рост, какие-то параметры, а потом уже... Или что-то поменялось?
Диана Доморад:
Особенность нашего конкурса, именно этого года, заключается в том, что границы всех параметров расширены, и тем самым мы можем сделать выбор не только в пользу параметров девушек, но и внутренней составляющей, о которой я сказала в начале, потому что красота красотой, но красоту нужно дополнить, чтобы действительно шоу было ярким, сочным, красочным и каждый зритель, который его в финале увидит, действительно смог насладиться, улыбнуться, где-то даже посмеяться, порадоваться и по-настоящему проникнуться каждой конкурсанткой, пережить вместе с ней волнение.
Поэтому, безусловно, у нас все девушки подбирались приблизительно по одним параметрам: рост от 172 сантиметров, возраст от 17 до 27 лет, и даже в этом году допускаются небольшие изящные татуировки, что не так свойственно для конкурсов красоты.
Юрий Святокум, ведущий:
Дарья, я все-таки задам этот вопрос: 90-60-90, эти параметры еще что-то значат?
Дарья Полищук, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:
На самом деле нет. Повторюсь, как сказала Диана: в этом году параметры у нас более раскрыты, и это позволяет пройти многим разным девушкам. Думаю, даже сейчас среди наших финалисток есть те девушки, которые немножко не подходят под 90-60-90.
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