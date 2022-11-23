Оскорбления и клевета наказываются по закону. Как привлечь обидчика к ответственности, рассказал адвокат

Личная неприязнь или зависть, агрессия или просто способ развлечься. Понять природу человека, который вызвался судить, а что еще хуже – оскорблять оппонента – сложно, но вполне реально заставить обидчика ответить за свои слова и поступки по всей строгости закона. Как защитить свою честь и достоинство, подскажет адвокат.

Екатерина Чайко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Существует два способа, один из которых – это обращение в правоохранительные органы с заявлением о привлечении обидчика к административной либо уголовной ответственности за клевету либо оскорбление. Второе – обращение с иском в суд. В рамках гражданского производства иск будет называться «О защите чести, достоинства и деловой репутации». Причем для того чтобы суд вынес решение в вашу пользу, необходимо доказать, когда и где была распространена недостоверная информация, правда ли, что сведения порочащие и соответствуют ли они действительности.

Екатерина Чайко:

Под распространением сведений понимается размещение сведений в сети Интернет, сообщение о них в какие-либо органы. В публичном пространстве на обозрение общественности выставлена каким-либо образом, либо они были сообщены об одном лице другому лицу. А если недоброжелатель оставил нелестный отзыв в ходе личной переписки с вами, привлечь обидчика к ответственности в суде не получится.