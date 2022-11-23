Прямой эфир

В Могилёве освобождают улицы от автохлама – бесхозные автомобили мешают спецтехнике

23 ноября 2022 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сугробе и без движения. Подснежники – так в народе называют брошенные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Могилёве освобождают улицы от автохлама – бесхозные автомобили мешают спецтехнике-1

Они мешают проезду спецтехники. Особенно сейчас, когда дворовые территории нуждаются почти в ежедневной уборке снега.  

В Могилёве освобождают улицы от автохлама – бесхозные автомобили мешают спецтехнике-4

Чтобы освободить улицы от автохлама, в Могилеве коммунальные службы проводят комплексную работу. Нередко с просьбой освободить ценные парковочные места от ржавых машин обращаются к ним жители домов. В городе уже насчитали 170 машин, которые ждут эвакуации.  

В Могилёве освобождают улицы от автохлама – бесхозные автомобили мешают спецтехнике-7

Екатерина Ковалевская, мастер по благоустройству ЖЭУ Ленинского района Могилева:  
У меня на участке 104 дома, и таких машин бесхозных очень много, около 20. И когда приезжает техника, очень неудобно работать. Потому что если машина, у которой есть хозяин, мы вешаем объявление – они убирают свою машину, а вот такие машины никуда не уберешь, и невозможно потом подъехать.  

В Могилёве освобождают улицы от автохлама – бесхозные автомобили мешают спецтехнике-10

Чтобы вернуть автомобиль уже со штрафстоянки, у водителя есть три месяца. Собственник должен возместить затраты на эвакуацию и хранение. Иначе машина в судебном порядке признается бесхозной и передается в коммунальную собственность.  

# Автомобили # общество # Екатерина Ковалевская # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оскорбления и клевета наказываются по закону. Как привлечь обидчика к ответственности, рассказал адвокат
23 ноября 2022 09:54

Оскорбления и клевета наказываются по закону. Как привлечь обидчика к ответственности, рассказал адвокат

Что купить в магазине «Королевство меха» от бренда GNL? Показываем самые интересные модели
23 ноября 2022 09:19

Что купить в магазине «Королевство меха» от бренда GNL? Показываем самые интересные модели

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве
23 ноября 2022 08:30

Шанс помочь брошенным котятам и щенкам. Акцию «Остров добра» запустили в Могилёве