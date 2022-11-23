В Могилёве освобождают улицы от автохлама – бесхозные автомобили мешают спецтехнике

Новости Беларуси. В сугробе и без движения. Подснежники – так в народе называют брошенные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они мешают проезду спецтехники. Особенно сейчас, когда дворовые территории нуждаются почти в ежедневной уборке снега.

Чтобы освободить улицы от автохлама, в Могилеве коммунальные службы проводят комплексную работу. Нередко с просьбой освободить ценные парковочные места от ржавых машин обращаются к ним жители домов. В городе уже насчитали 170 машин, которые ждут эвакуации.

Екатерина Ковалевская, мастер по благоустройству ЖЭУ Ленинского района Могилева:

У меня на участке 104 дома, и таких машин бесхозных очень много, около 20. И когда приезжает техника, очень неудобно работать. Потому что если машина, у которой есть хозяин, мы вешаем объявление – они убирают свою машину, а вот такие машины никуда не уберешь, и невозможно потом подъехать.