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Польские и литовские погранпункты продолжают провоцировать очереди на границе с Беларусью

23 ноября 2022 10:37
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На въезд в Литву увеличивается очередь грузового транспорта по причине невыполнения сопредельной стороной договоренностей по пропуску фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские и литовские погранпункты продолжают провоцировать очереди на границе с Беларусью-1

По данным Госпогранкомитета Беларуси, особенно это заметно перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». Там оформлено наименьшее количество фур – всего 27 % от нормы. Через польские и латвийские пункты пропуска за последние сутки в ЕС проследовало 44 % и 47 % фур от двусторонних договоренностей соответственно.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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