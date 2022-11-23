Польские и литовские погранпункты продолжают провоцировать очереди на границе с Беларусью

На въезд в Литву увеличивается очередь грузового транспорта по причине невыполнения сопредельной стороной договоренностей по пропуску фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, особенно это заметно перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». Там оформлено наименьшее количество фур – всего 27 % от нормы. Через польские и латвийские пункты пропуска за последние сутки в ЕС проследовало 44 % и 47 % фур от двусторонних договоренностей соответственно.