Новости Беларуси. Солигорску – 65. Основанный в 1958-м в связи с открытием крупного месторождения калийной соли, город шахтеров и его район сегодня – это треть промышленного потенциала Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска и Солигорского района с 65-летием города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Праздник белорусской столицы красного золота объединяет всех жителей Солигорщины. Для вас всемирно известное градообразующее предприятие «Беларуськалий» является не только брендом, но и дорогим сердцу местом трудовых достижений представителей многих семей, вторым домом для целых династий почетной профессии шахтера.