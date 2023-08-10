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Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска и Солигорского района с 65-летием города

10 августа 2023 06:53
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Новости Беларуси. Солигорску – 65. Основанный в 1958-м в связи с открытием крупного месторождения калийной соли, город шахтеров и его район сегодня – это треть промышленного потенциала Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска и Солигорского района с 65-летием города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Праздник белорусской столицы красного золота объединяет всех жителей Солигорщины. Для вас всемирно известное градообразующее предприятие «Беларуськалий» является не только брендом, но и дорогим сердцу местом трудовых достижений представителей многих семей, вторым домом для целых династий почетной профессии шахтера.

Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска и Солигорского района с 65-летием города-1

На «Беларуськалии» 16,5 тысячи тружеников, они закладывают основу мощного производственного потенциала. Сейчас добыча 50-55 миллионов тонн руды и производство до 12 миллионов тонн удобрений в год – это вполне обычные показатели. А к своей первой отметке в 100 миллионов здесь шли несколько десятков лет. Исторический момент произошел в 1981-м.

Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска и Солигорского района с 65-летием города-4

В эти дни шахтерская столица принимает соревнования II Игр стран СНГ, готовится к областным «Дожинкам». Своих гостей город всегда приятно удивляет чистотой и порядком, красотой и молодостью, для жителей становится еще более комфортным. Президент пожелал жителям региона крепкого здоровья, успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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