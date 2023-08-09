Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?
Новости Беларуси. Уникальные находки. Кремниевые и каменные изделия, жилое строение и место погребения эпохи раннего мезолита. Белорусские археологи нашли бесценные артефакты, которые относят к 8-9 тысячелетию до нашей эры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедицию проводят сотрудники Института истории Национальной академии наук.
Исследования памятника древности проводят два года подряд в рамках проекта концепции формирования и реализации наиболее значимых национальных археологических проектов.
В уникальное место раскопок – природный остров Выспа в Крупском районе заглянула и наш корреспондент Екатерина Капылович.
Интерес к археологии у Ивана Русецкого с детства. Поэтому использует любую возможность попрактиковаться в поисках древних артефактов. Работа на этой стоянке – уникальный опыт для будущего ученого.
Иван Русецкий, студент Гродненского государственного университета:
Раньше я с лет 12 копал на памятниках Слонимщины, где я родился. Там обычно был бронзовый век, железный век, неолит, конец неолита. Я познакомился с Александром. Он меня пригласил сюда, копать такой памятник чудесный мезолитического – мы уже понимаем стоянку. Это для меня совершенно новый опыт, и тут место интересное.
Екатерина Капылович, корреспондент:
Исследования в этом раскопе уже завершены, они продолжались около трех недель. Сейчас археологи здесь все законсервируют, чтобы в 2024 году приступить к работе. Находиться здесь можно только без обуви, чтобы случайно не оставить следы современности на древнем культурном слое.
Раскопки жилой конструкции времен раннего мезолита продолжаются второй год. Здешние находки – уникальные свидетели быта примерно VIII тысячелетия до нашей эры.
Александр Вашанов, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Здесь проживало население так называемой кундской культуры ранней мезолитической, которое распространено в северной части Беларуси в бассейне Двины. Кроме Беларуси, понятно, что это соседний регион – Российская Федерация, Литва, Эстония, Латвия. То есть там тоже достаточно много таких поселений. Почему кострище?
Александр Вашанов:
Потому что мы видим очень черный гумусированный слой, в котором попадается очень большое количество достаточно мелких углей. Очень много мелких костей кальцинированных попадается, в том числе в этом объекте. На основании древесных углей, цвета грунта, заполнения объекта мы пришли к выводу, что это действительно кострище. То есть какой-то очаг, который существовал в жилище либо непосредственно рядом с ним.
Артефакты найдены, но большая часть исследований впереди. Уникальные вещи отправятся в археологические лаборатории, где ученым предстоит ювелирная работа.
Мария Ткачева, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Было найдено много скребков. Именно скребков конкретно из камня, не из кремня – это очень редко для данной территории. На данный момент мы все находки, которые нашли, почистили, помыли и подписали, зафиксировали. Но в дальнейшем мы из заберем в Институт истории, будем обрабатывать, подготавливать документацию полевую. В дальнейшем их публиковать и, возможно, уже дальше передадим в музей после окончания исследований. Не сейчас, не на данном этапе, а когда мы закончим исследования на данном памятнике.
Летом 2024 года остров Выспа снова ожидает археологическую экспедицию. А новый раскоп, возможно, откроет еще более глубинные тайны древней цивилизации.