Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?

Новости Беларуси. Уникальные находки. Кремниевые и каменные изделия, жилое строение и место погребения эпохи раннего мезолита. Белорусские археологи нашли бесценные артефакты, которые относят к 8-9 тысячелетию до нашей эры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедицию проводят сотрудники Института истории Национальной академии наук.

Исследования памятника древности проводят два года подряд в рамках проекта концепции формирования и реализации наиболее значимых национальных археологических проектов. В уникальное место раскопок – природный остров Выспа в Крупском районе заглянула и наш корреспондент Екатерина Капылович.

Интерес к археологии у Ивана Русецкого с детства. Поэтому использует любую возможность попрактиковаться в поисках древних артефактов. Работа на этой стоянке – уникальный опыт для будущего ученого.

Иван Русецкий, студент Гродненского государственного университета:

Раньше я с лет 12 копал на памятниках Слонимщины, где я родился. Там обычно был бронзовый век, железный век, неолит, конец неолита. Я познакомился с Александром. Он меня пригласил сюда, копать такой памятник чудесный мезолитического – мы уже понимаем стоянку. Это для меня совершенно новый опыт, и тут место интересное.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Исследования в этом раскопе уже завершены, они продолжались около трех недель. Сейчас археологи здесь все законсервируют, чтобы в 2024 году приступить к работе. Находиться здесь можно только без обуви, чтобы случайно не оставить следы современности на древнем культурном слое. Раскопки жилой конструкции времен раннего мезолита продолжаются второй год. Здешние находки – уникальные свидетели быта примерно VIII тысячелетия до нашей эры.

Александр Вашанов, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Здесь проживало население так называемой кундской культуры ранней мезолитической, которое распространено в северной части Беларуси в бассейне Двины. Кроме Беларуси, понятно, что это соседний регион – Российская Федерация, Литва, Эстония, Латвия. То есть там тоже достаточно много таких поселений. Почему кострище?

Александр Вашанов:

Потому что мы видим очень черный гумусированный слой, в котором попадается очень большое количество достаточно мелких углей. Очень много мелких костей кальцинированных попадается, в том числе в этом объекте. На основании древесных углей, цвета грунта, заполнения объекта мы пришли к выводу, что это действительно кострище. То есть какой-то очаг, который существовал в жилище либо непосредственно рядом с ним. Артефакты найдены, но большая часть исследований впереди. Уникальные вещи отправятся в археологические лаборатории, где ученым предстоит ювелирная работа.