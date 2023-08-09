Прямой эфир

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?

09 августа 2023 20:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальные находки. Кремниевые и каменные изделия, жилое строение и место погребения эпохи раннего мезолита. Белорусские археологи нашли бесценные артефакты, которые относят к 8-9 тысячелетию до нашей эры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедицию проводят сотрудники Института истории Национальной академии наук.

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?-1

Исследования памятника древности проводят два года подряд в рамках проекта концепции формирования и реализации наиболее значимых национальных археологических проектов.

В уникальное место раскопок – природный остров Выспа в Крупском районе заглянула и наш корреспондент Екатерина Капылович.

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?-4

Интерес к археологии у Ивана Русецкого с детства. Поэтому использует любую возможность попрактиковаться в поисках древних артефактов. Работа на этой стоянке – уникальный опыт для будущего ученого.

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?-7

Иван Русецкий, студент Гродненского государственного университета:
Раньше я с лет 12 копал на памятниках Слонимщины, где я родился. Там обычно был бронзовый век, железный век, неолит, конец неолита. Я познакомился с Александром. Он меня пригласил сюда, копать такой памятник чудесный мезолитического – мы уже понимаем стоянку. Это для меня совершенно новый опыт, и тут место интересное.

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?-10

Екатерина Капылович, корреспондент:
Исследования в этом раскопе уже завершены, они продолжались около трех недель. Сейчас археологи здесь все законсервируют, чтобы в 2024 году приступить к работе. Находиться здесь можно только без обуви, чтобы случайно не оставить следы современности на древнем культурном слое.

Раскопки жилой конструкции времен раннего мезолита продолжаются второй год. Здешние находки – уникальные свидетели быта примерно VIII тысячелетия до нашей эры.

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?-13

Александр Вашанов, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Здесь проживало население так называемой кундской культуры ранней мезолитической, которое распространено в северной части Беларуси в бассейне Двины. Кроме Беларуси, понятно, что это соседний регион – Российская Федерация, Литва, Эстония, Латвия. То есть там тоже достаточно много таких поселений. Почему кострище?

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?-16

Александр Вашанов:
Потому что мы видим очень черный гумусированный слой, в котором попадается очень большое количество достаточно мелких углей. Очень много мелких костей кальцинированных попадается, в том числе в этом объекте. На основании древесных углей, цвета грунта, заполнения объекта мы пришли к выводу, что это действительно кострище. То есть какой-то очаг, который существовал в жилище либо непосредственно рядом с ним.

Артефакты найдены, но большая часть исследований впереди. Уникальные вещи отправятся в археологические лаборатории, где ученым предстоит ювелирная работа.

Уникальный опыт для будущего учёного. Как проходит археологическая экспедиция в Крупском районе?-19

Мария Ткачева, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Было найдено много скребков. Именно скребков конкретно из камня, не из кремня – это очень редко для данной территории. На данный момент мы все находки, которые нашли, почистили, помыли и подписали, зафиксировали. Но в дальнейшем мы из заберем в Институт истории, будем обрабатывать, подготавливать документацию полевую. В дальнейшем их публиковать и, возможно, уже дальше передадим в музей после окончания исследований. Не сейчас, не на данном этапе, а когда мы закончим исследования на данном памятнике.

Летом 2024 года остров Выспа снова ожидает археологическую экспедицию. А новый раскоп, возможно, откроет еще более глубинные тайны древней цивилизации.

# Археология # общество # Екатерина Капылович # Александр Вашанов # Мария Ткачева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Незаконная торговля в Минске: поймано около 2 тыс. нарушителей за 2023-й. Как борются с нелегалами?
09 августа 2023 20:46

Незаконная торговля в Минске: поймано около 2 тыс. нарушителей за 2023-й. Как борются с нелегалами?

Гигин: экстремист Бульба хотел, чтобы на нашу землю пришли 5 тысяч украинских боевиков в то время
09 августа 2023 20:17

Гигин: экстремист Бульба хотел, чтобы на нашу землю пришли 5 тысяч украинских боевиков в то время

«Рай для любителей качественного отдыха». В чём уникальность Lakeside Park на Цнянском водохранилище?
09 августа 2023 20:06

«Рай для любителей качественного отдыха». В чём уникальность Lakeside Park на Цнянском водохранилище?