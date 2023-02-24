Проверяйте наличие сертификата качества. Как избежать вредных компонентов в косметике?

Многие уверены, что за красивой упаковкой, высокой ценой и положительными отзывами можно найти хороший крем для лица, средство волос или тела. Однако такой подход к выбору косметики в корне неверный. Важнее всего знать, какие компоненты могут быть вредными.

Юлия Стречань, косметолог:

Прежде всего нужно выбирать косметику известных производителей, смотреть, есть ли наличие сертификата качества. Все сертификаты есть на сайтах. Достаточно просто зайти в интернет и посмотреть. Стоит обращать внимание на состав препаратов, а точнее – на первую треть в составе. Там находится самая максимальная концентрация активных компонентов.

Иногда достаточно взглянуть на описание этикетки, чтобы понять: ни за что не куплю. И чтобы не было проблем с кожей и здоровьем в целом, важно научиться разбираться в составах. Юлия Стречань:

В хорошем креме для волос и лица, в уходовых препаратах минимизировано должно быть в составе каких-то продуктов нефтепереработки, например таких, как, минеральное масло, парафин, вазелин, все это создает пленку, под которой наша кожа не может работать как надо. Это обманный такой кокон, когда коже кажется, что все хорошо, а на самом деле это не так.

Андрей Сумич, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»:

Всегда обращайте внимание на запах. Потому что недобросовестные производители, дабы замаскировать какие-то вредные компоненты, агрессивные, могут добавить очень много отдушек, чтобы перебить запах. Поэтому если вы слышите резкий запах, это однозначно, возможно, какая-то подделка. Что еще важно, это рН – рН всех вот этих моющих, с которыми мы соприкасаемся так или иначе кожей. Поскольку известно, что рН кожи слабо окисленный, в районе 4-6. Соответственно, если рН вот этих гелей для душа, шампуней, будет превышать нормативные показатели, то это опять-таки ведет к проблемам со здоровьем кожи. За красивой картинкой, «кричащими» логотипами, яркими красками в составе порой могут скрываться вредные и очень опасные компоненты.