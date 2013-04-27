В Гомеле затоплено 400 жилых домов

Новости Беларуси. Вторая волна паводка набирает обороты на Гомельщине. К числу подтоплений только за сутки прибавилось свыше полутысячи домовладений.

В самом Гомеле затопленными оказались уже порядка 400 жилых домов. На эвакуацию согласились пока только 12 человек. Сотни же жителей Гомеля вынуждены жить в буквальном смысле слова «на чемоданах».

Прогуляться по набережной Сожа в Гомеле сегодня можно разве что в сапогах. Да и то проблематично. Течение на набережной довольно сильное. Вода безостановочно прибывает вот уже четвёртый день. Уровень в реке Сож на сегодняшнее утро достиг десятилетнего максимума в шесть с половиной метров. Больше было лишь в 1999 и 1979 годах.

Активный подъём уровня воды начался внезапно. В среду вечером жители Старой Волотовы ложились спать с тревожным чувством. Утром стало ясно: опасения были не напрасны. Для того чтобы выйти со своего участка, Лилии Викторовне пришлось разбирать забор и договариваться о транзите с соседями. Часть двора с автомобильной парковкой и входом сейчас под полутораметровым слоем воды.

Лилия Козлова:

Я уже думаю искать себе съёмное жильё. У меня уже канализация не работает. А у соседей уже и света нет. У них маленькие дети, они были вынуждены уехать на время в другое жильё.

В течение следующих двух суток в Гомеле были затоплены более четырёхсот жилых домов. Все они находятся в прилегающих к реке Сож и его заливам микрорайонах: Монастырёк, Старая Волотова и Якубовка.

Сегодня здесь организованы два противопаводковых штаба и три поста МЧС, которые оказывают помощь населению и обеспечивают общественную безопасность. Людей отказавшихся от эвакуации на сушу по первому звонку доставляют спасатели и сотрудники ОСВОДа.

Андрей Сечко, заместитель начальника Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Созданы противопаводковые штабы, в которые входят сотрудники администрации, МЧС, милиции. Здесь дежурят лодки, машины. При необходимости по заявкам людей обеспечиваем их жизнедеятельность: возим в школы, в больницы, за продуктами.

Ежедневно дежурные лодки совершают сотни рейсов по гомельским улицам, которые в эти дни больше напоминают венецианские каналы.

Главный источник информации в эти дни - гидрологическая служба. И прогнозы достаточно оптимистичные. Подъём воды в Соже хоть и продолжается, но его интенсивность падает с каждым днём.

Ситуация остаётся непростой и на других крупных реках региона. Вода прибывает на Березине, Ипути и Днепре. В районе Лоева за прошлые сутки поднялась почти на полметра и уже превысила опасную отметку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.