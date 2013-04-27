Новости Беларуси. В Беларуси продолжается масштабная акция по благоустройству населённых пунктов. Так, сегодня, 27 апреля, в Минске прошёл очередной субботник.

Активное участие в уборке города приняли представители общественных организаций и трудовых коллективов. Работа кипела не только на территориях предприятий, но и вдоль улиц и дорог, в скверах и парках.

Игорь Жур, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Сегодня мы заканчиваем наведение порядка на территории Белой дачи, которая является архитектурным памятником, любимой зоной отдыха жителей Октябрьского района, а также на территории Солнечной долины. На этот участок вышло более 650 человек.

Возле городской усадьбы Белая дача — аншлаг. Однако сегодня здесь проходит не экскурсия и даже не концерт, а субботник. В первых рядах — представители общественных организаций и трудовых коллективов. Многие из них помогают в благоустройстве столицы уже не один раз на бис.

Ради благого дела с чистой совестью пропустила занятие и целая группа учащихся минского колледжа. Ребята с большим энтузиазмом принялись приводить в порядок усыпанную листьями территорию.

Девушки же участие в субботнике воспринимают не только как общую пользу столице, но и личную - для поддержания физической формы.

За трудолюбие молодежь может получить оценку «отлично». Так, первичная организация «Белой Руси» Белорусского государственного университета культуры и искусств за работу в прошлый уик-энд была отмечена почетной грамотой.

А вот слушатели Института национальной безопасности Республики Беларусь за несколько часов освоили новую профессию. Сегодня они помогали в строительстве Храма. Накануне Вербного воскресения такая поддержка особенно важна.

Вера Сирачева, директор ГУ «Белорусский культурный центр духовного возрождения»:

Завтра мы отмечаем Вербное воскресенье. А 5 мая у нас Пасха светлая наступает, поэтому мы очень рады каждому человеку, который добровольно согласился оказать помощь на нашем объекте.