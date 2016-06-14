Александр Лукашенко поздравил творческий коллектив газеты «Рэспубліка» с 25-летием издания

Новости Беларуси. 25-летие отмечает 14 июня газета «Рэспубліка». С юбилеем творческий коллектив издания поздравил Александр Лукашенко.

«За четверть века вашему изданию удалось занять достойное место в информационном пространстве страны и завоевать популярность среди читателей разных возрастов и профессий», - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал сотрудникам редакции и авторскому активу газеты вдохновения, интересных публикаций, расширения читательской аудитории и новых успехов на благо родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добавлю, газета «Рэспубліка» первой перешла на печатный набор верстки и первой освоила формат А3. Существенно за эти годы изменился и внешний облик издания.

Михаил Вальковский, первый заместитель главного редактора газеты «Рэспубліка»:

В газетном деле, я бы так сказал, время меряется немного другими мерками. Здесь популярность газеты, ее авторитет зарабатывается и быстро, и быстро теряется. Вот газета «Рэспубліка» на информационном поле страны заняла свою нишу, она нашла своего читателя. У газеты есть свое лицо, есть свой читатель, так что мы достаточно оптимистично смотрим в будущее.