Абитуриенты Беларуси 14 июня сдают ЦТ по русскому языку

Новости Беларуси. Через несколько часов абитуриенты Беларуси приступят к сдаче централизованного тестирования по русскому языку.

Подчеркну, что это самая популярная дисциплина. На нее зарегистрировано почти 80 тысяч человек. Накануне, юношам и девушкам пришлось аккумулировать свои знания по белорусскому языку.

Абитуриенты:

Конечно, чувствуется волнение, но думаю, что нормально справлюсь. Сам дома сидел с книгами, готовился.

Очень волнуемся. Готовились. У нас белорусскоязычная школа. У нас прекрасный педагог, были факультативы и дополнительные занятия.

Добавлю, что централизованное тестирование, пожалуй, самый ответственный и основной этап вступительной кампании. До 27 июня тесты пройдут по 11 предметам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.