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Волонтёрский центр открылся в Минске на базе УО «Республиканский центр экологии и краеведения»

14 июня 2016 08:54
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В Минске торжественно открылся Республиканский волонтёрский центр, который расположился на базе Республиканского центра экологии и краеведения. О том, что он будет из себя представлять и кто станет его воспитанниками – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Пшеничная, начальник управления по делам молодёжи Министерства образования Республики Беларусь, Кристина Швед, координатор программы проектов Республиканского волонтёрского центра, Екатерина Карпович, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка.

# общество # Волонтеры в Минске # Фотофакт # Наталья Пшеничная # Кристина Швед # Екатерина Карпович

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