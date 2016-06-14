Волонтёрский центр открылся в Минске на базе УО «Республиканский центр экологии и краеведения»

В Минске торжественно открылся Республиканский волонтёрский центр, который расположился на базе Республиканского центра экологии и краеведения. О том, что он будет из себя представлять и кто станет его воспитанниками – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Пшеничная, начальник управления по делам молодёжи Министерства образования Республики Беларусь, Кристина Швед, координатор программы проектов Республиканского волонтёрского центра, Екатерина Карпович, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка.