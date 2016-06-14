В летних оздоровительных лагерях Беларуси завершается первая смена

Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Беларуси подходит к завершению первая смена. Тысячи детей после учебного года набираются сил. Спортивные состязания и развлекательные программы. Скучать ребятам некогда.

Отправить ребенка в детский лагерь сегодня может каждый родитель. Большую часть стоимости путевки оплачивает государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Германович, старший воспитатель детского оздоровительного лагеря:

Одна смена максимально по возрасту стоит для родителей 3 миллиона 600 тысяч. Но родительская доплата составляет примерно треть. Это миллион с небольшим. Остальное платит государство.