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В летних оздоровительных лагерях Беларуси завершается первая смена

14 июня 2016 10:38
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Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Беларуси подходит к завершению первая смена. Тысячи детей после учебного года набираются сил. Спортивные состязания и развлекательные программы. Скучать ребятам некогда.

Отправить ребенка в детский лагерь сегодня может каждый родитель. Большую часть стоимости путевки оплачивает государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Германович, старший воспитатель детского оздоровительного лагеря:
Одна смена максимально по возрасту стоит для родителей 3 миллиона 600 тысяч. Но родительская доплата составляет примерно треть. Это миллион с небольшим. Остальное платит государство. 

# общество # Детские лагеря в Беларуси # Светлана Германович

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