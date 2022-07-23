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Олимпийский квест, презентация одежды и вокальный конкурс – что ждёт гостей на «Вытоках» в Горках?

23 июля 2022 07:40
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Новости Беларуси. Летний хоккей, олимпийский квест и новая секция волейбола. Эстафету масштабного фестиваля «Вытокі» приняли Горки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе второго дня мероприятия немало приятных сюрпризов.  

Олимпийский квест, презентация одежды и вокальный конкурс – что ждёт гостей на «Вытоках» в Горках?-1

У жителей и гостей есть шанс всего за один день познакомиться с более с чем 20 видами спорта и уйти с праздника не с пустыми руками, осилив задания олимпийского квеста. По завершению спортивных баталий все внимание переключится на главную сцену, где белорусские предприятия и дизайнеры презентуют коллекции одежды, а после эстафету праздника подхватит вокальный конкурс молодых исполнителей.  

Ботанический сад и веломарафон. Горки приняли масштабный фестиваль «Вытокі».  

# Фестиваль # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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