Олимпийский квест, презентация одежды и вокальный конкурс – что ждёт гостей на «Вытоках» в Горках?

У жителей и гостей есть шанс всего за один день познакомиться с более с чем 20 видами спорта и уйти с праздника не с пустыми руками, осилив задания олимпийского квеста. По завершению спортивных баталий все внимание переключится на главную сцену, где белорусские предприятия и дизайнеры презентуют коллекции одежды, а после эстафету праздника подхватит вокальный конкурс молодых исполнителей.

Ботанический сад и веломарафон. Горки приняли масштабный фестиваль «Вытокі».