Ботанический сад и веломарафон. Горки приняли масштабный фестиваль «Вытокі»

Новости Беларуси. Эстафету масштабного фестиваля «Вытокі» приняли Горки. Праздник проходит в одном из самых студенческих городов нашей страны – Горки. Он известен как центр подготовки кадров для сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день форума начался с велопробега. От мемориала в память о жертвах Великой Отечественной его участники отправились в путь длиной 77 километров (по количеству мирных лет). Первой остановкой стал музей воинской славы в Ленино, где память героев почтили минутой молчания. Но не только сохранением исторической памяти гордятся жители Горецкого района. В программе первого дня – знакомство с народным фольклорным ансамблем «Паршинские зори», который имеет статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. В репертуаре знаменитого коллектива свыше 200 возрожденных аутентичных белорусских песен. 22 июля для гостей форума участники ансамбля воссоздали старинный обряд сбора трав «Зельница».

Любава Владыко, руководитель народного фольклорного ансамбля «Паршинские зори»:

Гэта тое, што нас яднае, тое, што нас вылучае з другіх народаў свету. Мы – беларусы. Мы маем свае традыцыі, мы маем сваю мову, мы маем свой культурны пласт, які мы павінны перадаваць новым пакаленням.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»:

Чем он хорош этот замечательный фестиваль? Он объединяет разные области, он объединяет культуру, образование, науку, экономику, спорт, несомненно. Он становится единой площадкой, которая за совершенно короткое время позволяет познакомиться с нашими достижениями. Знакомишься именно в фестивальном движении. Это очень важно.