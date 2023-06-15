Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

В продолжении плодотворных контактов между Минском и Пекином уверен Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул это в поздравлении председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с 70-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будучи поистине народным лидером великой державы, вы вносите существенный вклад в поддержание мира во всем мире и содействие глобальному прогрессу. Впечатляющие успехи Китайской Народной Республики в создании модернизированного социалистического государства и возрождении китайской нации стали возможными благодаря вашему стратегическому руководству, в основе которого абсолютное доверие партии и подлинное служение своему народу», – отметил Президент. Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, долгих лет созидательной деятельности и важных свершений на благо дружественного Китая.