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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

15 июня 2023 07:32
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В продолжении плодотворных контактов между Минском и Пекином уверен Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул это в поздравлении председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с 70-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будучи поистине народным лидером великой державы, вы вносите существенный вклад в поддержание мира во всем мире и содействие глобальному прогрессу. Впечатляющие успехи Китайской Народной Республики в создании модернизированного социалистического государства и возрождении китайской нации стали возможными благодаря вашему стратегическому руководству, в основе которого абсолютное доверие партии и подлинное служение своему народу», – отметил Президент. Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, долгих лет созидательной деятельности и важных свершений на благо дружественного Китая.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин

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